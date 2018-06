Nadal: "¿El cuerpo de Cristiano tiene 23 años? El mío, cuarenta y pico"

Rafa Nadal recibió una curiosa pregunta en la rueda de prensa posterior a su victoria ante el argentino Diego Schwartzman. Un periodista le cuestionó a Nadal sobre su 'edad' recordándole que un reciente estudio había fijado la edad biológica de Cristiano en 23 años, cuando el crack de Madeira tiene 33.

"¿El cuerpo de Cristiano tiene 23 años? El mío, cuarenta y pico. Pero no me fijo en esos estudios. Solo juego al tenis. No estoy interesado es estas cosas, no pienso en eso", explicó Nadal.

El baler continuó con su respuesta: "Creo que en realidad no puedes saber la edad que tiene tu cuerpo. Tengo 32 años, y soy como soy. Estoy feliz. Acepto mi edad".

El español reconoció que tuvo "un poquito de suerte" con los parones por la lluvia que obligaron a aplazar el partido del miércoles al jueves ante el argentino Diego Schwartzman y comentó que fue clave cambiar la posición en la pista.

"A veces uno también necesita en un momento dado un poco de suerte como lo tuve ayer por el parón por lluvia para reflexionar, hacer un lavado de ideas, quitarte en un momento determinado los nervios y ver las cosas con un poquito más de claridad", dijo Nadal.

En la primera interrupción por la lluvia del partido del miércoles por la tarde, el tenista español perdía el primer set (6-4) y estaba incluso 3-2 abajo en la segunda manga con el servicio en contra.

"Mientras en el comienzo no veía opciones de abrir pista, dominar los puntos, pasé adelantando la posición a abrir la pista a la derecha. Entonces cambió mucho más el partido en general", manifestó.

Para el número uno del mundo, no hay que buscar excusas a su mala prestación del miércoles a la lluvia.

"Ayer jugamos con sol, todo el primer set jugamos con sol, jugué mal, no se puede estar buscando excusas (...) Se tienen que buscar los fallos y las cosas positivas en uno mismo", agregó.