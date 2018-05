Muguruza remonta ante Vekic para meterse por primera vez en los octavos del Mutua Madrid Open

A la tercera fue la vencida, y la española Garbiñe Muguruza derrotó a la croata Donna Vekic, 50 del mundo, por 2-6, 6-4 y 6-1 para situarse por primera vez en seis intervenciones en el cuadro principal, en los octavos de final del Mutua Madrid Open.

En 2014 y 2016, Garbiñe había llegado a la segunda ronda, como mejor actuación. La presión de jugar en casa y quizás demasiadas aspiraciones jugaron un papel negativo en la española, que no había logrado soltar el brazo en la Caja Mágica.

Y la historia pudo repetirse porque, nerviosa y dubitativa en los comienzos, en los que cedió un 3-0, con rotura inicial en blanco, hicieron suponer que su historia con el torneo madrileño podía repetirse.

"Ha sido un partidazo, jugando puntos que no se sabía quién iba a ganarlos. Estoy muy contenta por estar en la tercera ronda. Para mi significa mucho jugar aquí en casa. No quería bajar los brazos. En el tercer set he jugado muy relajada", dijo la española a pie de pista.

Vekic jugó un gran partido, y gracias a su constancia y habilidad para mover a la española, se apuntó rápidamente el set inicial, desesperando a Garbiñe que no encontraba la forma de hacerse con el control del juego.

Pero con 4-4 en el segundo set, Garbiñe recuperó el juego que le ha hecho ganar Roland Garros y Wimbledon, y más agresiva y rápida, desmoronó la defensa de la croata hasta apabullarla, pareciéndose más a la jugadora que destrozó a la china Shuai Peng con 24 golpes ganadores, en la primera ronda.

A partir de ahí, Vekic jugó a la desesperada, pero sin acierto, mientras que Muguruza se convirtió en un vendaval, hasta terminar el encuentro con su quinto saque directo, y en dos horas.