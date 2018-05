Elena García gana al sprint una Carrera de la Mujer con nuevo récord de participación

La madrileña Elena García Grimau se ha impuesto por tercera vez en la Carrera de la Mujer al ganar en el sprint final a Cristina Jordán y a Diana Martín, en una cita reivindicativa en la que han participado 35.000 mujeres que han recorrido las calles del centro de la capital española.

La decimoquinta cita de la Carrera de la Mujer ha vuelto a teñir de rosa las calles del centro de Madrid gracias a la marea formada por más de 35.000 mujeres que se han congregado para hacer deporte y reivindicar la lucha contra la violencia de género luciendo el dorsal 016 (teléfono de atención a las víctimas) y entonando el grito de '¡no es no!' tras la lectura de un comunicado leído por la atleta paralímpica madrileña Gema Hassen-Bey.

La cita ha supuesto un nuevo récord de participación en una mañana muy festiva, solidaria y reivindicativa del papel de la mujer en el deporte y en la sociedad. En la salida se ha rendido también un emotivo homenaje a las 11 víctimas de violencia machista en lo que llevamos de 2018. La nadadora Teresa Perales, la atleta paralímpica más laureada de la historia del deporte español, ha recibido también un homenaje a su espectacular y ejemplar trayectoria deportiva.

La atleta madrileña Elena García Grimau ha conseguido su tercera victoria en esta prueba -venció también en 2013 y 2017-, su segunda consecutiva, en un trepidante sprint final en el que se ha impuesto a la extremeña Cristina Jordán y a Diana Martín, segunda y tercera respectivamente. Jordán repite puesto en el podio y Diana ha reaparecido para celebrar en el Día de la Madre su reciente maternidad.

García Grimau, que ha sido cuarta en el nacional de cross y que está preparando su salto a los 10km, atacó en los últimos metros de la prueba. Laura Benguria y Noelia Pacheco, cuarta y quinta respectivamente, han completado el cuadro de honor de cita madrileña del circuito nacional de la Carrera de la Mujer, segunda cita del año tras la de Valencia.

"Me he encontrado muy bien y las piernas me han respondido en el cambio de ritmo final. Es una gozada correr junto a 35.000 mujeres donde sólo somos nosotras las protagonistas y liderar la carrera con atletas de tanto nivel como Cristina o Diana. Es una fiesta deportiva, pero también un día importante para reivindicar el papel de la mujer en el deporte y en la sociedad", indicó Elena García Grimau.

Las participantes han recorrido 6,5 kilómetros desde Princesa hasta el paseo de Camoens en el Parque del Oeste, pasando por Gran Vía, Alcalá, Ferraz... Tras la emocionante carrera se ha desarrollado en un festival de fitness de una hora y un concierto de Rosa López, que se ha sumado también a dar la salida.