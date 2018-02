Las 10 curiosidades que debes saber sobre el New England Patriots vs Philadelphia Eagles de la Super Bowl

Todo está listo para la Super Bowl. Los Eagles de Philadephia y los Patriots de Nueva Inglaterra disputarán durante la madrugada de este domingo el esperado duelo en Minnesota, donde ambos equipos intentarán alzarse con el el trofeo Vince Lombardi. Muchas son las curiosidades que rodean al acontecimiento deportivo del año y que no te puedes perder.

1. Minneapolis, el mejor escenario para el mejor partido

El Bank Stadium de Minneapolis, que se comenzó a construir en 2013, será la sede donde se dispute la gran final de fútbol americano. Se trata del estadio de los Minnesota Vikings, equipo que perdió la final de conferencia y no pudo pelear el título ante su gente. La cancha está techada, costó 1.061 millones de dólares y tiene capacidad para 66.655 espectadores.Espectacular time lapse de la construcción de este gran estadio.

2. El estadio será un horno a pesar del frío

A pesar de que la Liga Nacional de Fútbol Americano siempre suele elegir ciudades de clima templado para la Super Bowl, en esta ocasión el gran acontecimiento deportivo tendrá lugar en Minnesota, una ciudad realmente fría.

Según fuentes meteorológicas, un frente de aire frío se aproxima a Minneapolis, dejando temperaturas de unos seis grados bajo cero durante la hora del partido.

Aledaños del Minneapolis Stadium, cubierto de nieve | Agencias

Los aficionados no notarán ese frío, ya que gracias al excelente sistema de calefacción con el que cuenta el estadio, en el interior se percibirá una temperatura más que agradable, en torno a los 20 grados, un lujo para los espectadores, que tendrán que abrigarse bien, eso sí, a la salida del estadio una vez finalice la final.

3. Los Eagles buscarán la 'Vendetta'

Ambos equipos ya disputaron la final de la NFL en 2005, con victoria para los Patriots, también favoritos en esta ocasión, por lo que los Eagles tratarán de tomarse la revancha y ganar así su primera Super Bowl de la historia.

4. Importantes sumas de dinero para ambos equipos

Por si no fuera suficiente la motivación que este tipo de partidos genera en los jugadores, estos tendrán además un gran componente económico por ganar la Super Bowl, y es que el equipo que consiga alzarse con el Vince Lombardi el próximo domingo recibirá un premio económico de 112 mil dólares para cada jugador. No obstante los jugadores del equipo que salga derrotado también se embolsarán la nada despreciable cifra de 56 mil dólares por haber llegado a la gran final.

A estas cifras hay que sumarle los 79 mil dólares que ambos equipos consiguieron al vecer en los dos partidos de playoffs de sus respectivas conferencias.

5. 'De padre a hijo': varias generaciones sobre el campo

El quarteback de los Patriots, Tom Brady, nació el 3 de agosto de 1977, por lo que, con 40 años, será el jugador más viejo en el campo. Tom Brady se convertirá en el quarterback más viejo en iniciar una Super Bowl, y, obviamente, si lo gana, será el más veterano en levantar el trofeo. "No estaría jugando si no viese que ayudo al equipo", destacó Brady. "Además tengo que admitir que todo el año 2017 ha sido muy divertido y positivo, lo que significa que me encanta seguir en activo", aseguró la estrella de los Patriots. Philadelphia, por su parte, contará con el más joven: el ala defensiva Derek Barnett, que tiene 22 años.

6. Tom Brady, la estrella de la Super Bowl que 'ama a Leo Messi'

El quarterback de los New England Patriots se declaró seguidor del fútbol y, en especial, del crack argentino del Barcelona. “Amo a Leo Messi, es un gran jugador, pero soy un poco más viejo que él”, aseguró. “Amo el soccer, lo he visto por mucho tiempo, aunque no soy tan viejo como para haber visto a Maradona, eso es probablemente para generaciones anteriores”, sentenció el jugador de fútbol americano.

Tom Brady, fan de Leo Messi | Agencias

7. Desde las publicaciones que hará Trump durante el partido, hasta el color de pelo de Pink... ¡todo se apuesta!

La Super Bowl se encuentra a la vuelta de la esquina, y con ella una infinidad de posibles combinaciones para apostar. La Asociación Estadounidense de Juegos de Azar estima que en torno a 5 mil millones de dólares serán puestos en juego durante el partido disputado en Minneapolis. Por ahora los Patriots de Tom Brady son favoritos ante los Eagles en las apuestas antes de comenzar el encuentro.

Pero no solo el juego y su posible resultado son el motivo de dichas apuestas, sino que hasta el presidente de los Estados unidos, Donald Trump, se ha convertido en uno de los mayores objetivos para intentar ganar algunos dólares. Acertar el número exacto de publicaciones que realice Donald Trump sobre el juego es, ahora mismo, una de las apuestas más recurrentes y que mayores dividendos comienza a dar.

Otras de las apuestas insólitas que nos deja este aocontecimiento son por ejemplo, si Pink, la encargada de entonar el himno estadounidense, lo hará en más o menos de dos minutos, o todavía más curiosa, el color de pelo que lucirá la cantante durante el espectáculo. Por ahora el rojo y el rosa se sitúan favoritos.

También es posible apostar de qué lado caerá la moneda en el sorteo inicial, o si Justin Timberlake ingresará en paracaídas durante el descanso, que se paga a 50 dólares por cada dólar apostado.

8. Reunirá a familias delante de la televisión: posible récord de audiencia

El año pasado se registró una audiencia de 111,3 millones de espectadores, pero todo indica que este año se superen estos registros gracias a un acontecimiento que cada vez es más seguido tanto en Estados Unidos, como entre la población mundial.

9. Más de un millón de alitas de pollo, 3 toneladas y media de guacamole y patatas para llenar 40 aviones.

las cifras que muchos aficionados desean conocer son aquellas curiosas que año tras año no dejan de sorprender, y la gran cantidad de comida consumida durante la Super Bowl, es la más llamativa. En Estados Unidos apuntan que se consumirán un total de 1.035 millones de alitas de pollo durante el choque, acompañadas de unos 14.000 millones de patatas fritas, las suficientes para poder llenar 40 aviones Boeing 747.

Toneladas de comida se consumirán durante la Super Bowl | Agencias

Para acompañar, un poco de guacamole, aunque eso de “un poco” es muy relativo en Estados Unidos, ya que se podrían consumir unas 3.5 toneladas. El plato fuerte, sin duda, será la pizza americana, y es que se espera que las ventas de las cadenas de pizza más conocidas en la ciudad aumenten un 350% respecto al domingo que más pizzas se venden en todo el año. Eso se podría traducir en unas 4 millones de pizzas vendidas el día del Super Bowl en Estados Unidos. Una auténtica barbaridad.

10. Habrá una 'Super Bowl canina'

EEUU acogerá también este fin de semana una Super Bowl muy especial. Su nombre es Puppy Bowl y se trata de la versión canina de la Super Bowl, cuyo objetivo es concienciar a la gente contra el abandono animal y la importancia de adoptar a estas criaturas.