Cruce de insultos entre Mayweather y McGregor en las redes: "Ya te jodí en 2017 y la mafia lo hará en 2018"

La pelea entre Mayweather y McGregor no acabó en el ring. Ambos luchadores se siguen mandando mensajes a través de sus redes, siendo el estadounidense el último en prender la chispa.

Mayweather compartió en su cuenta de Twitter el siguiente titular de una noticia: "Conor McGregor habría dado un puñetazo a un miembro de la mafia irlandesa y habrían puesto una recompensa de 900.000 euros por su cabeza". El boxeador comentó esta noticia a su manera: "Yo ya te jodí en 2017 y ellos lo harán en 2018. Empezarás el año con una explosión".

I already fucked you up in 2017 now they about to fuck you up in 2018. You’re about to start your new year off with a bang 🔪🔨⛏💣⚰️ pic.twitter.com/upaRfLbgvJ