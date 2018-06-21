Twitter Argentina carga su ira contra Caballero y Enzo Pérez: "¡Era por el centro espalda mochila!"

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Caballero se lleva las manos a la cabeza tras su fallo contra Croacia
Caballero se lleva las manos a la cabeza tras su fallo contra Croacia | Getty Images

Redacción | Madrid | Actualizado el 21/06/2018 a las 22:23 horas

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