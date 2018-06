Petit carga contra Messi: "No siento pena por él, debería avergonzarse"

El exfutbolista francés Emmanuel Petit ha criticado de forma muy dura a Leo Messi, al que acusa de "no ser un líder", como sí que lo es, para él, Cristiano Ronaldo. "Fue vergonzoso ver a Argentina, ver a Messi con la cabeza agachada. Debería avergonzarse", asegura en 'Paddypower'.

No se quedan ahí sus críticas, también dice que "no siente pena por él" y lo explica: "Cuando las cosas no van bien, siempre está decaído en el campo, no muestra ninguna reacción".

Por último, aconseja al '10' de Argentina sobre lo que tiene que hacer para cambiar su tendencia. "Necesita despertarse. Cuando las cosas van bien, es un excelente jugador; cuando las cosas no van bien, desaparece. ¡Vamos hombre!", explica el francés.