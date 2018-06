Jordi Alba: "Si dependiera de mí me quedaría toda la vida en el Barcelona"

Jordi Alba, defensa de la selección española y del Barcelona, remarcó que "no" se ve fuera del club azulgrana la próxima temporada, insistió en que si dependiera de él se "quedaría toda la vida" en el equipo y dijo que también depende de su rendimiento, que ha sido "bueno" este curso.

"No, no", respondió inmediatamente a una pregunta sobre si ve su futuro fuera del Barcelona. "Estoy muy bien en el Barça. Si dependiera de mí me quedaría toda la vida en el Barcelona, pero como no depende de mí... También depende de mi rendimiento, que está siendo bueno. Ésta ha sido una gran temporada", valoró.

"Es decisión también del club, pero no me veo fuera del Barcelona por mi parte", añadió en rueda de prensa en la concentración de la selección española para el Mundial de Rusia 2018 en Krasnodar.