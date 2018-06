Griezmann mantiene la incógnita sobre su futuro: "Mi Mundial empieza el sábado, aún hay tiempo"

¿ATLÉTICO O BARCELONA?

Antoine Griezmann sigue deshojando la margarita. El francés aún no desvela dónde va a jugar la próxima temporada, pero vuelve a afirmar que lo dirá antes del primer partido que juegue su selección. "En España unos dicen que me quedo, otros que me voy... yo lo diré antes de jugar contra Australia", dice.