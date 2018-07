Griezmann explica por qué no celebró el gol ante Uruguay: "Tenía delante a amigos y compañeros"

Antoine Griezmann, autor del segundo gol de Francia ante Uruguay, aseguró que no lo celebró porque tenía "delante a amigos y compañeros". "Les tengo mucho respeto, tenía delante a amigos y compañeros. Por respeto no he querido celebrarlo", indicó el delantero, compañero en el Atlético de Madrid de los defensas Diego Godín y José María Giménez.

Griezmann, que acudió a la sala de prensa al ser elegido el Mejor Jugador del Partido, aseguró que fue complicado abrir la defensa celeste y elogió el juego uruguayo. "Es un equipo complicado. Como en el Atlético, todo el mundo defiende. Es algo positivo de ver. Yo le tengo mucho cariño a la cultura uruguaya y a los uruguayos", indicó.

Respecto a la actuación de Diego Godín y Josema Giménez, los centrales uruguayos a los que se tuvo que enfrentar, el atacante "bleu" resaltó que "son muy fuertes" y que sabían que "son peligrosos en el área". "Hemos intentado molestarles e impedirles que hicieran su juego. Sabíamos que no podíamos entrar en su juego. Teníamos que mantener la calma y ser positivos", agregó.

El delantero francés, que ya lleva tres goles en la competición, los mismos que su compañero Kilyan Mbappé, destacó que su selección tiene "equipo para superar todas las defensas que existen". "No creo que tengamos un estilo definido. Vemos lo que pasa en el partido. Tenemos gente que sabe manejar los encuentros. Yo intento meter esa pausa o acelerar el juego e intentar llevar el partido adonde nosotros queremos", destacó.

Además, Griezmann resaltó el gran ambiente que se vivió en Nihzny Novgorov, donde se disputó el encuentro: "Creo que el estadio estaba muy bien, por dentro y por fuera, me ha gustado mucho. Hubo buen ambiente del lado uruguayo y del nuestro. Yo creo que ha habido buen ambiente también en los partidos anteriores. Es un buen estadio para un partido de los cuartos de final".