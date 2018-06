Diego Costa, a un periodista iraní: "No vengas aquí a hacer preguntar tontas"

Diego Costa se revolvió ante una pregunta de un periodista iraní, que le cuestionó la provocación que acompaña su forma de jugar, y le pidió que se quitará la camiseta de su selección y que no le hiciese "preguntas tontas".

Tras ser nombrado jugador del partido, ya salió Diego Costa a la sala de prensa del Kazán Arena quejándose a un miembro de prensa de la Federación Española. Su enfado creció con la primera de las dos preguntas que recibió, lanzada por un periodista iraní.

El momento tenso

"No sé que partido has visto tú", le dijo. "Si la primera parte ellos nos estaban provocando todo el rato a nosotros. Hay que venir a ver el partido bien, no porque sea de tu país y vienes a hacer una pregunta tonta", añadió. Diego mostró su satisfacción por aportar goles a la selección española tras marcar tres en los dos partidos del Mundial.

"Creo que lo más importante es ganar partidos y estoy muy contento además por el gol. Aunque hoy ha sido por suerte pero ha dado la victoria en un partido complicado".