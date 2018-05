Dani Carvajal, sobre su lesión: "Gracias a Dios, ha sido menos de lo que yo me pensaba"

El internacional español y jugador del Real Madrid Dani Carvajal ha declarado, tras la lesión muscular sufrida el pasado sábado en la final de la Liga de Campeones, que llega a la selección dispuesto a "acortar plazos" para acudir al Mundial de Rusia y que "gracias a Dios" la dolencia ha sido "menos" de lo que se pensaba.

"Gracias a Dios, ha sido menos de lo que yo me pensaba, me vinieron recuerdos de antes. Tuve una lesión que me apeó de la Eurocopa, me perdí parte de la final de la Liga de Campeones y también las semifinales este año, pero son cosas que pasan. Ahora, a recuperarme, estar fuerte y listo", afirmó el defensa a la entrada de la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El lateral se mostró aliviado por el diagnóstico y ya piensa en la cita mundialista.

"Hoy, después de las pruebas, se ha diagnosticado esa lesión pequeña y vengo a recuperar y, a partir de hoy, estar disponible lo antes posible. La 'Champions' ha sido algo maravilloso e increíble pero ya estoy centrado en vestir esta camiseta", señaló.

Además, el madrileño hablará con Julen Lopetegui con la intención de llegar a alguna "conclusión" con el único objetivo del Mundial en mente.

"Voy a intentar acortar plazos y ya que estoy en la lista definitiva, voy a intentar entrar. Todavía no he hablado con el seleccionador, ahora les veré a todos y les daré un abrazo, llegaremos a alguna conclusión", indicó.