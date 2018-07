Courtois: "Mis hijos viven en Madrid y voy a hacer algo para verles más"

El portero de Bélgica Thibaut Courtois rechazó hablar de su futuro y de un posible fichaje por el Real Madrid aunque reconoció que sus hijos viven en Madrid y que eso "es lo más importante".

"Me encanta vivir en Londres. Madrid y Londres son grandes. Lo único es que en Madrid viven mis hijos. Me gustaría que estuvieran cerca. Eso no quiere decir que vaya a volver. Pero para mí son muy importantes y voy a hacer algo para verles más", dijo tras el triunfo de Bélgica ante Japón.

Explicó su futura decisión

El portero del Chelsea rechazó hablar de la posibilidad de jugar en el Real Madrid la próxima temporada. "No voy a hablar de eso ahora. Lo único que he dicho que veré todo tras el Mundial. Lo más importante son mis hijos y decidiré lo mejor para mí en todo", añadió el meta belga.

Courtois reconoció que Bélgica sufrió más de lo esperado ante Japón aunque su pasado en el Atlético Madrid le ha curtido en ese tipo de situaciones. "Aprendí a sufrir en el Atleti. Allí se sufría siempre", indicó.

"Japón es un buen equipo, tácticamente ha jugado bien. No encontrábamos espacios y nos vimos con 2-0 en contra. Pero al final metimos un gol que nos metió en el partido otra vez y creímos en la remontada", añadió el portero de Bélgica, que nunca perdió la fe igual que sus compañeros.

Elogios a Brasil

"Sabía que si metíamos un gol podíamos hacerlo. Se veía mal porque no marcábamos y su portero hizo grandes paradas. Parecía que no iba a ser posible", añadió Courtois que ya piensa en los cuartos de final contra Brasil.

"Brasil está jugando muy bien, sin conceder ocasiones. Es un gran equipo. El fútbol tiene cosas impensables. todo es posible. son un poco más favoritos pero haremos todo por ganar", concluyó el portero de Bélgica.