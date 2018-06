Brasil se queja ante la FIFA por el arbitraje contra Suiza y el uso del VAR

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) envió un escrito a la FIFA criticando los procedimientos adoptados por el sistema de VAR, después de que la selección reclamase una falta contra el defensa Miranda en el gol que significó el empate de Suiza este domingo.

"La CBF requiere de la FIFA la razón por la cual la tecnología no fue utilizada en las jugadas cruciales del partido", aseguró la entidad en una nota.

Cuatro decisiones clave

Según el documento, la CBF solicita aclaraciones respecto a la asistencia de vídeo, que prevé "cuatro decisiones revisables: goles, decisiones en penales, tarjetas rojas directas e identidad equivocada".

El gol del empate de Suiza, al inicio del segundo tiempo del primer partido de ambos en el Mundial en Rusia, fue marcado por Steven Zuber después de un empujón sobre Miranda dentro del área. Algunos jugadores presionaron para la revisión de la jugada por el VAR, pero no se produjo tal decisión.

Muchas faltas a Neymar

Según el portero Alisson "el empujón sacó a Miranda de la jugada". Los brasileños también reclamaron un penalti sobre Gabriel Jesus. Mientras, el seleccionador de la 'canarinha', Tite, afirmó en rueda de prensa que no se puede concebir en el fútbol de alto nivel no marcar esa falta del jugador suizo sobre Miranda, pero hizo hincapié en que el arbitraje no fue responsable del resultado.

Este lunes, los jugadores brasileños realizaron una sesión regenerativa, pero algunos tuvieron descanso, como el delantero Neymar. La selección reanudará sus entrenamientos este martes para preparar el partido ante Costa Rica del viernes.