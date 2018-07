Del Bosque: "Triunfó el antifútbol más que el fútbol que proponía la Selección en el Mundial"

El exseleccionador Vicente del Bosque evitó ser crítico con la actuación del combinado nacional en el Mundial de Rusia y remarcó que "triunfó el antifútbol más que el fútbol" que propuso la triple campeona de Europa, mientras que dejó claro "la menor preocupación que debe tener el fútbol español" es conocer el próximo seleccionador por la gran cantidad de técnicos preparados para ello.

"Los jugadores han tenido algo de mala suerte"

"En el último partido ante Rusia dominamos todo el partido y no nos llegaron a gol. Lo que pasa que al atacar a una defensa tan poblada a lo mejor no hemos tenido esa habilidad para romperla, pero en el fondo creo que ellos mismos pensaban que en cualquier momento seríamos capaces de vencer. Yo creo que triunfó el antifútbol más que el fútbol que proponía la selección", señaló Del Bosque.

Para el salmantino, "los jugadores han tenido algo de mala suerte". "No creo que hayan estado tan mal. El día de Rusia dominó y quizás nos faltó algo de profundidad, pero en líneas generales no hemos sufrido y De Gea ha pasado prácticamente inadvertido", insistió."Sí ha habido cosas buenas y lógicamente lo peor es no habernos clasificado, pero no hay que ser muy crueles. He oído que habíamos hecho el ridículo y creo que hemos tenido una decepción, pero hacer el ridículo creo que es una palabra demasiado fuerte", confesó.

Sobre la destitución de Julen Lopetegui, el salmantino opinó que esto "no afectó al grupo" y que se ha juzgado "con una crueldad exagerada" a Fernando Hierro. "Sólo ha dirigido cuatro partidos y ha hecho un servicio a la Federación extraordinario porque en los éxitos que tuvimos en el pasado él ha sido muy partícipe, y es una persona totalmente cualificada", aseguró.

"No oí a nadie que decir que De Gea no tenia que estar en la lista"

En este sentido, negó haber "ayudado" al malagueño. "Le he llamado, le he felicitado y le he deseado lo mejor y que hiciera lo que quisiera y creyera que sería lo mejor para la selección, y como tiene mucha preparación, porque es un hombre que conoce el fútbol español como nadie, ni se me ocurre darle ningún consejo", aseveró.

Ahora, consideró que "la menor preocupación que debe tener el fútbol español es conocer el próximo seleccionador". "Porque uno de los factores de mejora de nuestro fútbol es que los hay a montones y con mucha preparación", reconoció el extécnico, que no olvida que "los entrenadores españoles tienen una excelente preparación" y que los nombres que salen estos días todos son de gente "están preparadísimos, incluido por supuesto Fernando Hierro"."No oí a nadie que decir que De Gea no tenia que estar en la lista".

Del Bosque también tiene claro que actualmente "hay una base muy sólida en el fútbol español como para preocuparse". "Creo que ha influido mucho el pesimismo que ahora mismo nos preocupa, pero van a venir jugadores tan buenos y el fútbol español tiene una base muy sólida, sobre todo basado en sus entrenadores", argumentó.

La actuación del portero español David De Gea también fue tema de debate. "No he oído a nadie que dijera al ver la lista que De Gea no debería ir a la selección, es ahora a posteriori, por un error que parece que ha tenido. Por lo demás ha tenido poco trabajo", expresó.

"Yo estoy siempre con los jugadores, son los principales protagonistas y quieren jugar bien y luchar por la selección y han dado una magnífica prueba del entusiasmo que han tenido y de la pena que sienten por no haber seguido adelante. Son los primeros perjudicados. Y si no han hecho más será porque a lo mejor en algún momento nos habremos equivocado", añadió el exseleccionador, que ve "absolutamente justificable" que la RFEF cuente con un director deportivo.

Por otro lado, el exentrenador del Real Madrid se desmarcó de los rumores que sitúan a Cristiano Ronaldo fuera del club blanco ya que "es un asunto de club" y se refirió a la discreta actuación del portugués y Leo Messi en Rusia.

"De lo que te das cuenta es que los jugadores son muy buenos, pero son mejores cuando los equipos funcionan y ganan y se da esa sensación de que los jugadores son mejores. Cuando entendamos eso daremos un paso adelante. Si creemos que nosotros solos ganamos los partidos estaremos completamente equivocados", sentenció.