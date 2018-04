Vettel, sobre el toque de Verstappen: "Lo que hizo no fue necesario"

El piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) afirmó que tuvo "suerte" de terminar el Gran Premio de China, a pesar de que "ya no había balance" en su monoplaza, y apreció el acercamiento para pedir disculpas del holandés Max Verstappen (Red Bull) tras la carrera, ya que, desde su punto de vista, esa es "la manera en la que se solucionan las cosas, cara a cara".

"Tuve suerte de terminar la carrera. Después de un choque como el que he tenido, pensaba que podríamos incluso habernos retirado. Obviamente, fui afortunado, ya que el coche todavía funcionaba, incluso cuando ya no había balance. Perdimos el liderato después de la parada y eso no era lo mejor. Estábamos bastante seguros de que saldríamos adelante, pero no fue así", confesó en declaraciones a la web del equipo italiano.

Sobre la entrada del coche de seguridad en la pista, Vettel afirmó que ese período fue "malo". "Lo fue tanto para mí como para Valtteri -Bottas- porque no tuvimos tiempo para reaccionar. Después de eso, quedó muy claro que Red Bull era más rápido y no se podía resistir ante cómo venía Daniel -Ricciardo- desde atrás, y exactamente lo mismo pasó con Max -Verstappen-", manifestó.

Por otra parte, explicó su choque con Verstappen, que arruinó sus opciones de victoria. "Le di algo de espacio por si acaso bloqueaba neumáticos, pero obviamente él tuvo una gran oportunidad de pasarme, y eso es la razón por la que chocamos. Pienso que se dio cuenta de su error y ambos fuimos afortunados de continuar, pero lo que hizo no fue necesario", comentó.

"Sin embargo, le agradezco el hecho de que se acercase a mí inmediatamente después de la carrera, porque esa es la manera en la que se solucionan las cosas, cara a cara. A pesar de ello, este no es el resultado que esperábamos para esta carrera", finalizó.