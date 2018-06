El Toyota de Fernando Alonso marca el mejor tiempo en la primera sesión de clasificación de las 24 horas de Le Mans

La primera de las tres sesiones de clasificación de las 24 horas de Le Mans se ha llevado a cabo con el Toyota de Fernando Alonso marcando el mejor crono.

El asturiano salió en el tramo final de la clasificación, acostumbrándose a la oscuridad del circuito de Le Mans y dejando a Nakajima el último 'stint' de la clasificación.

Eyes wide open and full concentration through the darkness. @Toyota_Hybrid @alo_oficial #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/VNFkxaF1hw