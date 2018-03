Rosberg: "El Mundial de Fórmula 1 no es una opción para Fernando Alonso"

En una entrevista en 'F1 Racing', Nico Rosberg cuestiona la decisión de Fernando Alonso de correr el Mundial de Resistencia, un movimiento que el alemán achaca a "satisfacer su deseo de ganar".

"Como ganar el Mundial de Fórmula 1 no es una opción, quiere ser el piloto más polifacético del mundo", explica Rosberg. Además, cree que el asturiano "no ganará" ningún Gran Premio en 2018, aunque no descarta "un tercer puesto" de Alonso en alguna carrera.

También lamenta el excampeón del mundo "uno de los mayores desastres de los últimos años", la unión entre McLaren y Honda, una fusión fallida que cree que fracasó porque Honda "subestimó el reto".