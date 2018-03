Lewis Hamilton se deja querer por Ferrari: "El rojo es mi color favorito"

Lewis Hamilton acaba su contrato con Mercedes y, aunque todo el mundo da por hecho que el tetracampeón seguirá con las flechas plateadas, el piloto aún no ha firmado su continuidad.

"No renovaré cuando los demás quieran. Lo haré cuando todo esté listo. El rojo es mi color favorito, pero estoy bien donde estoy. La lealtad es un valor que mi padre me enseñó. He cambiado de equipo solo dos veces en mi carrera, así que no soy del tipo que salta de aquí para allá", dice Hamilton en 'La Reppublica'.

Hamilton confirma que recibió una oferta de la 'Scuderia' italiana: "Sí, pero no pueden tener todos los pilotos que quieren. Y lo digo como un gran fan de Ferrari. Es un equipo fantástico y me encanta correr contra ellos".