Helmut Marko: "Fernando Alonso quería atacar a Red Bull, pero está detrás de Toro Rosso"

Helmut Marko, el hombe que más manda en Red Bull, ha lanzado un recado contra Fernando Alonso y McLaren en la previa del GP de China. El asesor de la escudería de las bebidas energéticas tiene claro que McLaren no va mejor con el cambio de motor de Honda a Renault.

"Fernando Alonso quería atacar a Red Bull, pero está detrás de Toro Rosso. Soy de la opinión de que los fallos de los últimos tres años no se deben solo a Honda, sino también a un equipo técnico que no ha logrado hacer buenos coches", indicó Marko a la revista alemana Auto Motor und Sport.

Un torpedo dirigido contra el asturiano y contra la decisión de McLaren de cambiar a su suministrador de potencia.

"El McLaren MCL33 no es un coche excepcional. Después de Australia levantaron expectativas bastante altas, pero el señor Alonso cerró el último gran premio detrás del Toro Rosso", recuerda Marko.

Y el asesor de Red Bull también pone en tela de juicio los beneficios de cambiar el motor Honda por el Renault.

"El McLaren no puede ser tan bueno como decían y no era solo el motor Honda lo que los hacía ir lentos porque siguen siendo los últimos en las rectas con Renault. No solo han perdido un motor que está mejorando cada vez más, también perdieron mucho dinero".

Todas estas críticas no son nuevas. Solo hay que recordar el recado que mandó Marko a McLaren y la defensa a Honda: "Honda tuvo que comprometerse debido a la especificación del chasis de McLaren. No podían desarrollar libremente su motor, estaban bastante limitados. Alonso ha hecho todo lo posible para que el motor pareciera malo".