Fernando Alonso: "Es un tremendo privilegio liderar la Indy 500 y las 24 Horas de Le Mans"

El piloto español Fernando Alonso (Toyota TS050) ha señalado tras concluir su última tanda en las 24 Horas de Le Mans que el equipo Toyota Gazoo Racing venía muy preparado para atacar la victoria en las 24 Horas de Le Mans, que si no pasa nada extraño en las dos horas que quedan de carrera debería caer en manos del equipo del asturiano.

"La verdad es que veníamos muy preparados y no ha habido grandes sorpresas en ese sentido. Está siendo una carrera hasta ahora más o menos tranquila para nosotros y con el plan previsto. El primer 'stint' era adaptarse y no cometer errores y cuando me desperté de noche y vi que estábamos a dos minutos y pico por detrás había que apretar los codos y los dientes, si queríamos meternos en la carrera", ha relatado el piloto de Toyota.

Alonso considera que en su participación durante la madrugada lo ha dado todo para recortar distancia (ha rebajado la diferencia 93 segundos en las 43 vueltas dadas), porque si no "en las últimas horas de carrera estando los dos pilotos" no les iban a "dejar arriesgar".

"Salió bien, recuperamos el tiempo y ahora tenemos esa posición de privilegio, aunque todavía falta mucha carrera, que son dos grandes premios de Fórmula 1 aún por disputarse, pero estamos donde queríamos estar y ojalá acabe bien y Toyota consiga este éxito", ha comentado.

"Teníamos algunas dudas de noche, era un poco diferente. De día hay veces que no me siento del todo cómodo, pero al mismo tiempo caliento los neumáticos más rápidamente que los demás. En condiciones de calor y seco me perjudica porque los llevo con mucha temperatura y por la noche cuando hace frío sabemos que el coche funciona de maravilla y aproveché esa circunstancia en un Le Mans bastante frío porque normalmente hace mucho calor", ha relatado acerca de su experiencia de madrugada.

Sobre si es consciente de que la actuación de madrugada le acerca al nivel de piloto completo que aspira ser, Alonso ha respondido: "Yo soy consciente, porque desde Daytona, desde enero, llevo preparando esta carrera, con muchos días de simulador, de estudio, de trabajo con el equipo, muchos días de ensayos, de ordenador, de hacer test de 36 horas y ahora aunque parezca fácil es porque el equipo es mejor que los demás y eso no es casualidad".

"Tenemos esa superioridad de trabajo y dedicación. Por mi parte, claro que estoy satisfecho de probar estas aventuras como las 500 Millas de Indianápolis, como las 24 Horas de Le Mans y que de momento esté saliendo bien, y me vea competitivo porque siempre corres el riesgo de ir a otra categoría, verte el 25 y no disfrutar mucho, pero de momento no pasa eso", ha dicho.

"Definitivamente, no es fácil. Estamos en una carrera de 24 horas y estamos separados por 60 segundos o algo así. Esto muestra cuánto presionamos, y cómo de cerca estamos. Recuperamos esos dos minutos por la noche, que era lo que sentíamos que podíamos hacer y debíamos hacer, si estábamos interesados en estar en la carrera. Y ahora se trata de llevar el coche a casa, si todo va bien sin ningún problema de fiabilidad, sin fallos, y ya veremos", ha añadido.

Sobre el momento de liderar pruebas, Alonso ha dicho: "Es un tremendo privilegio, liderar la Indy 500 y las 24 Horas Le Mans, y 24 horas de Daytona este año, porque lideramos dos vueltas, y la mayoría de grandes premios en diferentes competiciones y países. Trato de ser un piloto completo, con suerte espero que todas estas aventuras me hagan un mejor piloto".

De los cambios más notorios que ha encontrado entre la F1 y el mundial de resistencia, Alonso ha diferenciado aspectos que encuentra claramente nuevos en el Toyota Hybrid TS050, como "la forma de enfocar el 'set up', que es diferente, porque lo compartes con tus compañeros. Hay mucho espíritu de equipo y me encanta el ambiente y, con suerte, tendremos un buen resultado", dice.

"La primera vez que hablé de 24 Horas tenía un gran respeto por la carrera. Estaba pensando más en esperar un par de años para ir a por la victoria, pero tenemos un fantástico equipo detrás, un coche increíble y luchamos por la victoria. A ver si podemos terminar el trabajo", ha deseado.