Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne muestran su lado más hawaiano para un spot de un patrocinador

Un equipo de Fórmula 1 no se podría sostener sin patrocinadores, y el McLaren MCL33 sigue estando algo 'desnudo'. Los de Woking, eso sí, han firmado a un nuevo colaborador, un fabricante de chanclas que ha contado con Fernando Alonso y con Stoffel Vandoorne para su anuncio... con un look cuanto menos llamativo.

Y es que el español y el belga han sacado su lado más hawaiano. Con una camisa bastante llamativa, unas bermudas y unas gafas con las que Fernando no pasaría desapercibido ni en carnaval, ambos han relajado mente y cuerpo antes de la primera cita del Mundial de F1.

Las chanclas, hablando del producto, recuerdan en su cuerda al halo de los monoplazas de F1, y cómo no siendo de McLaren, son de un naranja papaya intenso.

Ready to rock our new @GandysLondon @McLarenF1 style flip-flops in Australia!! 🙈😅 pic.twitter.com/QAgA3D3tx3