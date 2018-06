Fernando Alonso, pole en las 24 horas de Le Mans: "Estoy listo"

El español Fernando Alonso, integrante del equipo Toyota Gazoo Racing, junto a Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima, ha celebrado la vuelta rápida de este último, que a la postre ha dado la 'pole' al Toyota TS050 Hybrid número #8 de cara a las 24 Horas de Le Mans, que se celebrarán el sábado.

"Kazuki hizo una vuelta extraordinaria al principio, y ya no hacía falta ir a mejorarla, así que todo el mérito para él y espero que saliendo desde delante primero y segundo (los dos Toyota) podamos hacer una buena carrera", ha deseado al finalizar esta madrugada de jueves la tercera y última sesión clasificatoria.

[BREAKING] #8 @Toyota_Hybrid clinched the pole position at the 86th Edition of the @24hoursoflemans with drivers @alo_oficial @Sebastien_buemi and @kazuki_info👊#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/vapw4TdzuE