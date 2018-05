Fernando Alonso cumplió con Joaquín, el joven e incondicional aficionado del asturiano en Montmeló

El fin de semana del GP de España en Montmeló dejo una curiosa historia con Fernando Alonso y un fan incondicional del asturiano.

Y es que Joaquín, un pequeño de tan sñolo cinco años, se hizo famoso al protagonizar un tuit de la cuenta de la F1 celebrando por todo lo alto en ctavo puesto de Fernando Alonso en la clasificación.

Tan viral se hizo la reacción del niño que el propio Fernando Alonso, que pidió en las redes sociales que alguien le permitiera conocer al chaval. Dicho y hecho.

Ey @f1 , bring this kid tomorrow to the paddock 😇👍 https://t.co/Z9kAfAZxT8

El encuentro entre Joaquín y Alonso se produjo en el paddock de Montmeló, donde el asturiano dio una sopresa de las que no se olvidan al pequeño. Se fotografiaron juntos e incluso Fernando Alonso le regaló a Joaquín su gorra, ya que la que llevaba el pequeño era la de la temporada pasada con McLaren-Honda.

El propio Fernando Alonso invitó al pequeño a ir al box y conocer su monoplaza de primera mano. Todo un sueño para este pequeño fan del bicampeón del mundo.

So this happened then 😍@alo_oficial meets one of his littlest biggest fans in Barcelona pic.twitter.com/zWt31ie4hC