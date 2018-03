Bronca entre Rossi y Lorenzo en plena rueda de prensa: "Tendrías que ser más educado"

El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), tercero en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, tuvo un rifirrafe con su compañero de equipo Valentino Rossi durante la conferencia de prensa y luego dijo, en referencia al italiano, que "con 37 años tienes que ser educado" y "dejar hablar a quien le han hecho la pregunta".

Lorenzo respondió así a la intervención fuera de lugar de Rossi cuando el español criticó la agresividad con la que le había adelantado el italiano, y recalcó: "Simplemente debes dejar hablar y esperar tu turno y si te preguntan de lo mismo, entonces opinar".

"Bueno es que él -por Rossi- tiene esa costumbre, es igual que cuando estás hablando en la conferencia de prensa del jueves y se pone a hablar en voz alta con otro piloto. Respeta a los demás y déjales hablar", señaló Lorenzo. Toda la disputa surgió por un adelantamiento de Rossi a Lorenzo, sobre el que el español señaló: "No lo he visto en las imágenes, pero encima de la moto yo he sentido que si no la levanto, me caigo".

"Como he dicho muchas veces, cada piloto tiene su estilo y el estilo de Rossi adelantando es muy agresivo. Yo entiendo que él no quisiese que yo me escapase al principio y quería ralentizar mi ritmo y creo que ha sido un adelantamiento muy agresivo, es mi opinión y el tiene que respetarla cuando yo estoy hablando", insistió Lorenzo.

"Se ha puesto a reír y a interrumpir como suele hacer"

"Eso no es hablar, eso es interrumpirme más que nada, porque era mi turno para hablar, quería responder, dar mi opinión, y él de repente se ha puesto a reír como suele hacer, a reír o hablar con el otro piloto, y no ha esperado su momento, en el caso de que le hubiesen preguntado lo mismo", añadió, enfadado, Lorenzo.

Sobre la carrera, Jorge Lorenzo destacó: "He dado el máximo de mí mismo para pegarme a la rueda de Valentino. Pedrosa tenía un ritmo claramente superior, tres o cuatro décimas, pero el ritmo de Rossi según que vuelta era igual o una décima o décima y media más rápido".

"Poco a poco se ha ido alejando y he intentado arriesgar, sobre todo en las frenadas, para frenar más tarde y no perder mucho tiempo, pero hoy no era mi día. Hay que aceptarlo y hay que hacer autocrítica para saber los puntos que podemos mejorar y así dominar en alguna carrera de aquí al final del campeonato", reconoció el vigente campeón del mundo de MotoGP.

Sobre la victoria de Dani Pedrosa, dijo que se alegra mucho: "Es uno de los tres o cuatro pilotos con más talento de la parrilla y no era su posición la que estaba haciendo últimamente, pero como siempre he dicho, en MotoGP especialmente, dependes de tantos factores que cuando varios de ellos no te ayudan estás muy atrás y recibes muchas críticas".

"La gente pronto te califica como un piloto que no puede volver a ganar o luchar por campeonatos y hoy Dani ha demostrado que es un piloto rápido, un piloto con talento que siempre está ahí, aunque no le salgan los resultados", remarcó Lorenzo.