Baldassarri arrebata a Rins la victoria en San Marino a dos vueltas del final

El italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex) logró su primera victoria en grandes premios en el mejor escenario posible, la segunda carrera por tierras italianas, el Gran Premio de San Marino de Moto2 que se disputó en el circuito de Misano Adriático, aunque fue en detrimento del español Alex Rins (Kalex), líder de la prueba durante bastantes vueltas. Rins, todo pundonor a pesar de las molestias que le genera el hombro izquierdo, peleó hasta la última vuelta por una victoria que le habría dado el liderato en la provisional del Mundial al concluir el francés Johann Zarco (Kalex), primero, en la cuarta posición.

Zarco no se dejó sorprender en la salida y tiró en primera posición para estirar cuanto antes un grupo que ya perdió a dos pilotos en las primeras curvas, el español Axel Pons (Kalex) y el belga Xavier Simeon (Speed Up), que colisionaron entre ellos. Poco después el suizo Thomas Luthi (Kalex) se salió de la pista y regresó perdiendo alguna posición para evitar la sanción y el español Julián Simón (Speed Up) también se iba por los suelos, aunque recuperó su moto e intentó continuar en carrera desde posiciones muy retrasadas, como también el italiano Mattia Pasini.

En cabeza, Johann Zarco intentó aguantar los ataques de los italianos Lorenzo Baldassarri (Kalex) y Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex), y el suizo Luthi, lucha que propició que Alex Rins (Kalex) también llegase hasta ellos y se pusiese tercero. Una vuelta más tarde, en la quinta, Alex Rins ya era segundo tras Morbidelli, y Johann Zarco había caído hasta la sexta posición superado también por el británico Sam Lowes (Kalex). En el sexto giro Alex Rins pasó ya líder de la carrera y con un fuerte ritmo, con vuelta rápida incluida (1:38.280).

Rins manejó la competición con mucha solvencia y un ritmo que le permitió alejarse poco a poco de todos sus contendientes, entre los que quienes más aguantaron fueron Baldassarri y Morbidelli, ávidos por acabar en el podio del gran premio de la República de San Marino, la segunda carrera por tierras italianas.

Los ataques de Sam Lowes resultaron auténticamente feroces, incluso con toques carenado contra carenado que produjeron momentos de tensión, hasta que en el decimotercer giro sus ímpetus acabaron por los suelos y sin opción de continuar ya que la moto quedó seriamente tocada. Con el panorama mucho más despejado, Johann Zarco decidió pasar a la acción en el decimocuarto giro, en el que adelantó a Luthi y Morbidelli para iniciar la caza de los pilotos que marchaban por delante, Nakagami, Baldassarri y Rins, si bien los más de seis segundos que había por entonces se antojaban una diferencia demasiado grande.

Por delante quien parecía tener algunos problemas era Alex Rins, a quien se acercó Lorenzo Baldassarri, que llegó a estar a 1,7 segundos y en el decimoséptimo giro se colocó a escasamente cuatro décimas de segundo y tras algunos vaivenes, a cuatro vueltas de final el italiano estaba pegado al rebufo del español. A dos vueltas del final Lorenzo Baldassarri superó a Alex Rins y comenzó a tapar todos los huecos pero el español intentó superar a su rival en la última vuelta, aunque éste supo cerrar muy bien todos los huecos y ralentizar el ritmo, lo que en un determinado momento hizo que el español lo tuviese que esquivar para no caer.