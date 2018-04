Donald Trump asegura que los Juegos Paralímpicos son "difíciles de ver" y recibe un 'zasca' en Twitter

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, recibió a la delegación paralímpica en la Casa Blanca. Este acto se vio marcado por unas palabras de Trump que han dado lugar a mucha polémica, cuando aseguró que los Juegos Paralímpicos son "difíciles de ver".

"Lo que ocurrió en los Juegos Paralímpicos fue increíble e inspirador para mí. Y he visto, es un poco difícil ver demasiado, pero he visto tanto como he podido. Ha sido fantástico y os quiero dar las gracias", aseguró Donald Trump.

Afirmación muy comentada

Inmediatamente, cientos de usuarios criticaron al presidente Trump por estas palabras, pero quizás la respuesta más compartida fue la de la cuenta oficial de los Juegos Paralímpicos, que quiso responder al presidente estadounidense.

"Un número récord de personas alrededor del mundo no encuentran los Juegos Paralímpicos difíciles de ver. Billones de espectadores pueden ver los Juegos Paralímpicos en centenares de países alrededor del mundo. Esperamos que el presidente de los Estados Unidos siga viendo y siendo inspirado por los Juegos Paralímpicos", contestó en Twitter.

Record numbers around the world are not finding @Paralympics tough to watch. Billions of viewers now take in the Paralympics in hundreds of countries around the world. We hope the US President continues to watch and be inspired by the Paralympics. https://t.co/3jhr5Fd8tT