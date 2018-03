Griezmann: "Sólo pensaría en irme del Atlético si se fuera Simeone"

Año tras año, el Atlético hace frente a rumores de salidas y a marchas confirmadas a otros equipos con más poder económico y salarial para con sus jugadores. Uno de esos nombres que ha sonado, y mucho, este verano, es el de Antoine Griezmann. El francés, estrella rojiblanca, Bota de Oro y mejor jugador de la Eurocopa 2016, ha sonado para diversos clubes como el PSG pero ante eso su decisión fue estampar su firma en un nuevo contrato con los del Manzanares.

En unas declaraciones a 'Telefoot', el francés dice cuál sería la única cosa que le haría pensarse en irse del Atleti: "Solo si Simeone se marcha me pensaría irme del Atlético. Me cabrearía mucho que se fuera. Si sigo aquí es para trabajar con él".

Antoine además admite que antes de firmar su renovación habló con Simeone: "Me confirmó que se quedaba. Para mí era importante saber si iba a seguir o no. Antes de renovar le llamé y me dijo que iba a continuar".