Zidane: "Estoy indignado de que la gente hable de robo"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, analizó toda la polémica a raíz del penalti señalado en el minuto 93 por un empujó de Benatia a Lucas en la vuelta de los cuartos de final ante la Juventus.

"Estoy indignado de que la gente hable de robo. Lo que hacemos nosotros molesta a mucha gente y no lo podemos cambiar. Merecíamos pasar sin duda", aseguró Zidane.

El entrenador del Real Madrid también aseguró que son "el mejor club del mundo".

"No van a cambiar la historia de este club por mucho que hablen. Somos el mejor club del mundo. Cuando tu eres el mejor creas un poco de celos", indicó Zidane.

Zidane también aseguró que no le parece normal que se haya hablado durante tres días de la jugada del penalti.

"No no me parece normal. Se habla en el momento y ya está. Porque penalti hay penalti. No sé de que hablamos. Puedes opinar sobre el penalti pero todo lo que hicimoshasta el penalti. La Juve hizo un gran partido, volvió tras el 0-3 pero nosotros conseguimos marcar y estamos en semifinales. Todo lo que han sido los tres días posteriores es demasiado, pero es así", afirmó Zidane.

El entrenador galo no quiso contestar a las palabras de Guardiola, Buffon o Chiellini respectoa un supuetso trato de favor arbitral al Real Madrid.

"Cada uno puede opinar pero no voy a contestar. Lo que digo es que no me podéis hablar de robo. El resto entiendo a todos", explicó Zidane.

El entrenador del Real Madrid también se mostró molesto con las variaciones de las críticas entre el partido de ida y la vuelta ante la Juventus.

"No podemos pasar del partido de ida de ser el mejor equipo a ser un equipo que ha robado. No soy ni arriba ni abajo. Estamos siempre en el medio y pensando que lo hicimos bien. Lo que se dice que no es verdad, solo puedo decir eso", indicó Zidane.

Respecto al duelo ante el Bayern, Zidane avisó que está al 50% y que no tienen ninguna ventaja pese a lo ocurrido en años anteriores.

"El Bayern está mejor que la temporada pasada y lo está demostrando. Compite muy bien. Como club sabemos lo que es y como equipo compite y nos lo va poner muy difícil. Y más que nunca este año", advirtió Zidane.