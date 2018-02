Zidane: "Confío ciegamente en mi plantilla, esto no ha terminado"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, habló en rueda de prensa antes de duelo liguero ante el Levante y aseguró que no ha pedido ningún fichaje en el mercado de invierno porque confía en sus jugadores.

"Nosotros estamos aquí juntos en un momento un poco complicado. Siempre he notado a los jugadores concentrados y metidos. Lo mismo cuando hemos tenido momentos muy difíciles. Algunos pueden pensar que he hecho eso (no fichar) para no tener problemas... Yo confío en mi plantilla, esto no ha terminado", indicó Zidane.

Preguntado sobre si es difícil aislarse del duelo ante el PSG, Zidane explicó que se equivocarían si pensaran en la Champions y no en la Liga.

"Lo más importante es pensar en el partido de mañana y es lo que nos interesa. Durante un entrenamiento se pueden hacer comentarios, es lógico. Nosotros estamos pensando en el partido de mañana. La concentración es lo más importante. Físicamente estamos bien, en el juego estamos bien... En cada cosa estamos mejorando y lo que me importa es la concentración del minuto 1 al 90. Hay que terminar la Liga lo más alto posible y pensando que no está sentenciada", argumentó Zidane.

El entrenador blanco aseguró que no le importan los rumores e informaciones sobre posibles sustitutos al frente del equipo si caen ante el PSG.

"Me da igual lo que va a pasar el próximo año. Yo pienso en lo que va a pasar ahora. Hay que preparar los partidos de Liga, hablas de que la Liga está sentenciada y yo no lo creo. Vamos a seguir trabajando y tratar de ganar los partidos y luego la Champions con la máxima ilusión. Y vamos a tratar de hacer lo máximo para ganar nuestro próximo partido de Chamnpions", afirmó Zidane.

"Para nosotros tener una semana larga y la próxima es momento para echar gasolina y trabajar. Creo que sí, el primer año tuvimos tres semanas para trabajar y físicamente mejoramos muchísimo. Ahora hay que hacer lo mismo. Ha sido una semana perfecta. Tiempo para trabajar, pensar, estar con la familia. Una semana así nos viene bien a todos", afirmó Zidane.

Sobre el regreso de la BBC y la suplencia de Isco en los últimos partidos, Zidane aseguró que le gusta jugar con varios dibujos y que el malagueño es un jugador importante dentro de la plantilla.

"No, no noto a Isco distinto. Él tiene que seguir trabajando y saber que tenemos muchos partidos. Isco es un jugador importante. Mañana es Isco y hablaremos de porqué no juega Asensio, y otro día será otro... Vosotros estáis para hablar de eso y yo para hacer mi trabajo", concluyó Zidane.