Zidane, sobre el cambio de Ceballos: "Lo siento mucho y se lo he dicho"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, reconoció que le pidió perdón a Dani Ceballos tras sacarle cuando faltaban menos de 30 segundos para el final en el duelo ante el Leganés.

"Lo siento mucho y se lo he dicho. No me gusta sacar a un jugador 30 segundos. Estoy encantado con él y él sabe que no ha tenido muchos minutos, pero sabe que es joven y tiene que aprender y estar ahí. Ha jugado poco pero no significa nada. Estoy encantado con él", explicó Zidane.

Respecto a la situación de Bale, Zidane fue muy claro y aseguró que es un jugador "importante" y que él siempre piensa en la plantilla y no en uno o dos jugadores.

"Bale es un jugador importante y siempre lo va a ser. Cada día hay un jugador. Lo que me interesa es la plantillla y no pensar en uno o dos jugadores. Yo creo en una plantilla y no en uno o dos jugadores. Voy a contar con todos", aseguró Zidane.

Zidane ha condenado la "violencia" que ha tenido como consecuencia el fallecimiento de un ertzaina este jueves en los minutos previos al partido entre el Athletic Club y el Spartak de Moscú en San Mamés, correspondiente a la vuelta de dieciseisavos de final de la Liga Europa, y ha deseado que "estas cosas no pasen más en un estadio de fútbol".

"Sentimos mucho la muerte de este policía de Bilbao, pensamos en su familia, que es lo más importante. Esté donde esté, la violencia no me gusta, no sólo en el fútbol. Cuando pasan estas cosas es muy difícil entenderlo. Espero que estas cosas no pasen más en un estadio de fútbol", declaró.

Además, el francés, que eludió referirse a los hinchas del PSG y su reunión con los jugadores del equipo para pedirles la remontada, se mostró convencido de que los clubes están haciendo lo necesario para acabar con la violencia en los estadios.

"Creo que todos los clubes quieren combatir todo esto. Un club lo que quiere es lo mejor para sus aficionados, que solo quieren ver un partido de fútbol con sus hijos, felices. Eso es lo que queremos todos. El Real Madrid es lo que quiere con todos sus aficionados", finalizó.