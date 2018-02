Vitolo: "No somos mujeres como para ir metiendo cizaña"

El extremo del Atlético de Madrid Víctor Machín 'Vitolo' explicó tras la victoria 1-0 contra el Copenhague danés que les clasifica a los octavos de final de la Liga Europa que ha visto a Fernando Torres y al entrenador argentino Diego Simeone "igual que siempre", pese a la polémica suscitada ayer.

"Yo veo al vestuario igual que siempre. Sobre el tema de Torres con el míster no te puedo decir nada porque no estoy en la cabeza de ninguno de los dos, los he visto igual que siempre y ningún problema", explicó Vitolo, preguntado acerca de cómo recibió el vestuario que Simeone dijera "no" a la pregunta de si haría todo lo posible para que Torres siguiera la próxima temporada en el equipo.

"Yo creo que no va a afectar al vestuario, ellos seguirán igual, no te puedo decir nada más porque no me incumbe a mí, son cosas que pasan en el fútbol y si ellos tienen que hablar, hablarán, pero no creo que por esa declaración del míster vaya a pasar nada malo en el vestuario", añadió Vitolo.

Pidió disculpas

El jugador rojiblanco negó que el vestuario estuviera "triste", sino que ve a sus compañeros "muy bien" y aseguró que han jugado "a intentar ganar el partido", y si marcaba Torres "mucho mejor". El extremo canario dijo que no son "mujeres" como para ir "metiendo cizaña por lo que ha pasado", ya que cada uno tiene "su tema con el entrenador" e intenta "hacerlo lo mejor posible".

No he estado afortunado en zona mixta. He querido decir que nosotros no vivimos pendientes de lo que hacen o dicen otros .Me he equivocado, pero no ha estado en mi ánimo ofender a nadie lo decía en plan broma losiento mucho — Vitolo 🇮🇨🇪🇸 (@VitoloMachin) 22 de febrero de 2018

Apenas unos minutos después, matizó esa expresión a través de su cuenta oficial de la red social Twitter: "No he estado afortunado en zona mixta. He querido decir que nosotros no vivimos pendientes de lo que hacen o dicen otros. Me he equivocado, pero no ha estado en mi ánimo ofender a nadie lo decía en plan broma, lo siento mucho", añadió.

Respecto a la posible salida del extremo belga Yannick Carrasco al fútbol chino, Vitolo reconoció que le "sorprende" y deseó que termine con "lo mejor para todos". "El tema de Carrasco es verdad que sorprende porque está terminando el mercado en China y faltan pocos días, creo que poca gente sabía la oferta que él tenía.

Con ganas "de demostrar"

Al final tienen que buscar una solución y que sea lo mejor para todos", explicó. El jugador rojiblanco señaló que "lo más importante" es que el equipo se tomó "muy en serio la eliminatoria" y ha "respetado al rival" aunque el cruce estaba "encarrilado".

"Tengo ganas de demostrar, de intentar pedir siempre la pelota, ayudar al equipo y cada vez que me de la oportunidad de míster tengo ganas de ser importante aquí y hacer bien las cosas", comentó el futbolista canario en cuanto a su percepción personal.