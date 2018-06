El Villarreal anuncia el fichaje de Gerard Moreno para las próximas cinco temporadas.

Gerard Moreno ya es del Villarreal. El conjunto de Castellón ha anunciado el fichaje del delantero del Espanyol para las próximas cinco temporadas.

El ariete regresa al 'submarino amarillo' tras tres campañas en Cornellá, donde se ha convertido en un ídolo de la afición perica.

Gerard Moreno se ha despedido de la afición 'perica' después de tres años como blanquiazul asegurando que ha sido un "orgullo" cumplir el sueño de la infancia de jugar en el primer equipo.

"Después de tres temporadas intensas, con buenos y no tan buenos momentos, hoy dejo de ser jugador del RCD Espanyol. He llevado con orgullo y sentimiento la camiseta de nuestro Mágico. Representar a los tuyos es algo increíble", señaló en una carta publicada en sus redes sociales.

En ella, el delantero catalán pudo "hacer realidad un sueño que tenía desde muy pequeño".

"Cuando defendía ya estos colores y solo tengo palabras de agradecimiento para todos. ¡Jugar con esta camiseta es una sensación única!", se sinceró.

"Quiero agradecer al club el trato y cariño que me ha dado durante estas tres temporadas. A todos los empleados que hacen al RCD Espanyol día a día más grande. Por supuesto, a todos los místers y 'staffs' que he tenido desde que llegué. He crecido y aprendido mucho con todos vosotros", apuntó Moreno, autor de 16 goles en la última LaLiga Santander que le hicieron máximo goleador del equipo.

El catalán tuvo palabras para sus "pedazos de compañeros y amigos" que deja en el club blanquiazul. "Gracias porque desde que llegué me he sentido valorado y querido. Han sido tres temporadas con momentos increíbles, me las habéis hecho muy fáciles", agradeció.

"Y a todos vosotros, afición, a los que realmente sois el RCD Espanyol y los que día a día os dejáis el alma por este escudo. Infinitas gracias por tanto cariño, por hacerme sentir especial y por demostrar siempre el orgullo que supone representar a este club.

Espero haberos devuelto dentro del campo una cuarta parte de lo que me habéis hecho sentir vosotros a mí", comentó.

Por último, deseó suerte al Espanyol, que será rival deportivo la próxima temporada. "A partir de ahora sólo me queda animar como un 'perico' más desde la distancia. Mis deseos son los mejores para nuestro club y para llevar al RCD Espanyol donde tiene que estar", concluyó.