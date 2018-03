Valverde: "A ver si va a ser mañana cuando explote André Gomes y nos lo vamos a perder"

¿Jugará Iniesta?

"Desde luego es un partido importante, pero es un partido en el que hay que estar al 100%".

Elogios a André Gomes

"Es un acto de valentía hacer lo que ha hecho André Gomes. Todos los jugadores, los entrenadores, tenemos un poco de respeto a la hora de no transmitir ninguna debilidad. No es nuevo ni es único, es algo que nos ha pasado a todos en una medida u otra. Es cuestión de ir tirando hacia adelante, no es algo que no me haya encontrado a lo largo de mi carrera".

¿Partirá de inicio?

"Si el entrenador lo considera oportuno... Esto es una cuestión de avanzar. André Gomes tiene muchas cualidades, a ver si va a ser mañana cuando las plasme y nos las vamos a perder".

El papel del Camp Nou

"A la afición hay que conquistarla con tu juego, con trabajo, con la calidad... Eso es lo que tenemos que hacer todos, el equipo tiene que conquistar a la gente".

Su función con André Gomes

"Conozco a los jugadores y he hablado con André unas cuantas veces. El entrenador está siempre para ayudar y los jugadores tienen que estar al 100%".

Paulinho

"Estamos contentos con Paulinho. Ha venido de un fútbol diferente y lejano, se amoldó bien, está participando mucho y veremos si participa mañana".

Willian, ¿gran peligro del Chelsea?

"No sólo en la ida, Willian lleva jugando muy bien los últimos partidos con el Chelsea. Cuando tienen el pie caliente hacen goles con más soltura, quizás ahora esté en uno de los mejores momentos de la temporada".

Los sucesos en Grecia

"He jugado partidos de ese calibre. Los derbis en Grecia son partidos fuertes. Es una cuestión extraña, porque cuando la selección griega juega no suele haber incidentes con los aficionados griegos".

¿Qué Chelsea espera?

"Pueden manejar muchos registros. Cuando repliegan están muy bien trabajados y lo intentaremos en cualquier caso. No tenemos una fórmula secreta para romper eso.".

La posible llegada de Arthur

"Es un jugador al que el club está siguiendo desde hace tiempo. Ya veremos si la opción de compra se ejecuta, es un jugador interesante, pero mi futuro después del partido de mañana no sé cuál va a ser. Me preocupo más de lo que tengo ahora".