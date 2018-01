Valverde: "¿La cláusula de Messi? Los contratos son privados"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que sus jugadores "están contentos" por el buen momento del equipo, pero en ningún caso ha considerado que exista euforia en el vestuario azulgrana.

En la previa del encuentro de LaLiga Santander que su equipo disputará este domingo en el Camp Nou, el preparador azulgrana ha salido al paso de los rumores sobre un eventual fichaje de Philippe Coutinho, ha opinado sobre las posibilidades de Ousmane Dembélé de ser titular y se ha referido a la situación de Gerard Deulofeu, que mañana verá el partido desde la grada.

Aunque Valverde también ha destacado al buen momento por el que pasa su equipo, líder invicto de LaLiga Santander y con opciones de sellar el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. "Está bien que estemos contentos, pero sabemos que tenemos que concentrarnos para ganar. No nos vamos a quejar por estar bien y queremos mantenerlo", ha señalado Valverde, quien ha subrayado: "Los que unos llaman euforia, nosotros lo llamamos estar más contentos".

Con vistas a mañana ante el Levante -"un equipo complicado de superar con una estructura muy ordenada", ha destacado-, el técnico azulgrana ha descartado por decisión técnica a Rafinha Alcántara y a Gerard Deulofeu. "La situación de estos dos jugadores es la misma que la del resto. El entrenador tiene que decidir haciendo una lista de dieciocho. Cada uno viene de una situación diferente. Rafinha viene de una lesión más larga. En el caso de Deulofeu, ha tenido opciones durante la temporada, ahora la tienen otros", ha puntualizado.

Sobre el extremo catalán, Valverde no ha dado pistas sobre una eventual salida a otro equipo en el mercado de invierno y le ha instado a "luchar para volver a entrar en las convocatorias". Sí que estará, en cambio, ante el Levante Ousmane Dembélé, de quien Valverde ha dicho que tiene opciones de jugar de inicio, si bien se ha mostrado cauto.

"Claro que Dembélé tiene posibilidades de ser titular, pero ya dije que teníamos que ir con cuidado con él", ha asegurado el preparador azulgrana, quien ha reconocido que antes de la lesión completó algunos entrenamiento un poco "despistado", algo que ahora ya ha solucionado.

Las novedades con Coutinho

Otro jugador que mañana seguro que no jugará de azulgrana es el brasileño del Liverpool Philippe Coutinho, quien el Barcelona intentará incorporar en este mercado de invierno. "Es un gran jugador igual que hay grandes jugadores por los que me preguntan. A mí me gusta valorar siempre los jugadores que tengo. Aquí no hemos fichado a nadie, pero no significa que no valoremos a todos los grandes jugadores que hay en el mundo", ha señalado.

Por último, Valverde ha sido preguntado por la cláusula del contrato de Leo Messi que ayer desveló el diario 'El Mundo', en la que el argentino "solo seguiría en el Barça" si en un hipotética independencia de Cataluña le permitiese jugar en "una Liga de primer nivel europeo", en concreto la inglesa, la alemana, la francesa o la española. "En los contratos hay una palabra importante que es que son contratos privados", ha zanjado el técnico azulgrana.