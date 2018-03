Valverde carga contra Mateu Lahoz: "Nadie sabe quién ha hecho penalti, no sabemos lo que ha pitado"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha dicho tras empatar con la UD Las Palmas en el estadio de Gran Canaria (1-1) que un "penalti invisible" les hizo "daño" al comienzo de la segunda parte, en lo que supuso el gol de la igualada del conjunto amarillo.

Aunque en un principio ha dicho que no quería valorar la actuación de Mateu Lahoz, el técnico sí se ha quejado de esa acción: "No sabemos todavía lo que ha pitado, en el vestuario nadie sabe quién ha hecho el penalti, estamos descifrando cómo ha podido ser", ha comentado en rueda de prensa.

Los errores

También se ha quejado Valverde de una mano fuera del área del portero local, Leandro Chichizola, que "no ha visto" el árbitro valenciano en la última jugada del primer tiempo. A pesar de esas acciones polémicas, Valverde ha dicho que no sirve de "descarga de responsabilidad", porque tenían que haber "generado más ocasiones", pero no tuvieron continuidad en el juego a raíz del empate de Las Palmas.

El técnico visitante ha lamentado que su equipo no hiciera el segundo gol porque "lo normal" es que Las Palmas "hubiera acusado el golpe", pero sucedió todo lo contrario, con el empate local. También ha reconocido que a su equipo le faltó "tranquilidad en muchos momentos" en los que estuvieron "precipitados", sin encontrar "un poco de claridad en el último pase, en la última decisión".

Aunque su equipo haya perdido dos puntos de ventaja con respecto al Atlético de Madrid, Valverde ha subrayado que el partido del próximo domingo en el Camp Nou "era importante y lo sigue siendo", pero a pesar del tropiezo de hoy "no cambian mucho las circunstancias en el sentido de que estamos primeros y el Atlético, segundo. La distancia se ha reducido en dos puntos, pero tenemos que ir a por el partido".