Unai Emery: "El árbitro no nos ha ayudado, su tendencia era pitar más cerca al Real Madrid"

Unai Emery, entrenador español del PSG, lamentó la derrota contra el Real Madrid (3-1), declaró que el resultado no refleja lo que pasó en el terreno de juego y criticó la actuación del árbitro, que les perjudicó "claramente".

El Real Madrid venció en el Santiago Bernabéu al PSG, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. "La explicación es simple. Hay que tener en cuenta los noventa minutos, hicimos un gran partido y creo que jugamos con mucha personalidad. Cuando marcaron los dos últimos goles fue duro, porque creo que merecimos mejor resultado. El 3-1 no refleja lo que ha sido el terreno de juego.", dijo Emery, en rueda de prensa.

Para el técnico español "puede que todo se haya decidido por los pequeños detalles" y manifestó que el árbitro italiano Gianluca Rocchi no les ayudó. "Creo que el árbitro no nos ha ayudado. Sinceramente el penalti del Real Madrid no era muy claro, la mano de Ramos creo que sí ha sido clara y veremos si las cosas en París son distintas. El árbitro ha tomado decisiones que nos han perjudicado claramente", apuntó.

"No ha estado de principio equilibrado. Su tendencia era pitar más cerca al Real Madrid desde las tarjetas y las faltas. Para mi tiene que haber más intensidad para que sea penalti. La mano de Ramos no la he visto pero me dicen que es mano y es penalti. No es el mismo criterio", subrayó.

Preguntado por su planteamiento táctico, Emery señaló que "todo lo realizado ya estaba trabajado". "Creo que este resultado nos va a hacer ver las cosas de un modo distinto y pienso que hemos merecido mucho más. Tenemos que ser positivos y optimistas para la vuelta. Hemos creado ocasiones y creo que podemos recuperarnos y clasificarnos en la vuelta", dijo.

"Tengo mucha confianza en el equipo y veo las cosas de dos formas. El resultado no es positivo, pero nos deja la oportunidad de remontar la eliminatoria y por la actitud estoy muy contento", declaró Emery, "optimista" para la vuelta. "Pienso que tenemos una oportunidad en casa, con nuestro estadio, los aficionados y estoy seguro que vamos a hacer que el Real Madrid sufra. Creo que tendremos oportunidades para clasificarnos", concluyó.

Al-Khelaifi: "El árbitro ha ayudado al Real Madrid"

El propietario del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, afirmó que el árbitro italiano Gianluca Rocchi "ha ayudado al Real Madrid" en el partido de ida de los octavos de final de la 'Champions', que terminó con triunfo local por 3-1.

"El resultado no ha sido justo. Creo que jugamos mejor en la segunda parte y tuvimos nuestras oportunidades de marcar, pero también cometimos errores", dijo Al Khelaifi.

"Luego los errores por parte del árbitro nos han costado mucho. Le pitaron un fuera de juego a Mbappé que no era y creo que el árbitro ha ayudado al Real Madrid esta noche", agregó el dueño del club parisino, antes de asegurar que será "muy duro" para el Real Madrid en París.

En este sentido, Al Khelaifi dijo que deben pensar desde ya "en los 90 minutos que vienen". "Será en nuestro estadio, creo que podemos clasificarnos con nuestros aficionados. Vamos a hacer todo para poder remontar este partido y estar en cuartos", sentenció antes de confirmar al "cien por cien" que Neymar "seguirá en el PSG la próxima temporada".