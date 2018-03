Sergio Ramos alcanza las 150 internacionalidades con la selección española

Sergio Ramos disputó en Düsseldorf su partido 150 con la Roja, lanzado a por los 167 de Iker Casillas, con el objetivo de ser el jugador con más encuentros internacionales en la historia de la selección española, tras convertirse en el vigésimo con más participaciones en el mundo.

Ramos se convirtió en el Espirit Arena de Düsseldorf en el vigésimo jugador que más partidos disputó con su selección, al igualar precisamente a un alemán como Lothar Mattäus. Su reto es ser el español con más partidos y bromeó con los mensajes que le lanza Casillas.

"Iker está temblando"

"Está temblando Iker, ya me dice siempre que me retire", dijo en zona mixta. "Su número de partidos la verdad es que no es nada fácil superar pero después de muchos años es un orgullo capitanear a la selección española y ya que he llegado hasta aquí, no voy a tirar el remo y quiero alcanzarle. Me queda poquito", añadió.

En la clasificación histórica de encuentros internacionales con España, Andrés Iniesta sumó su 124 partido, situándose a tan solo dos del cuarto con más encuentros, el portero Andoni Zubizarreta, mientras que David Silva atesora 119 duelos.

Jugadores con más internacionalidades con España:

1. Iker Casillas 167

2. Sergio Ramos 150

3. Xavi Hernández 133

4. Zubizarreta 126

5. Andrés Iniesta 124

6. David Silva 119

7. Xabi Alonso 114

8. Fernando Torres 110

9. Cesc Fábregas 110

10. Raúl González 102

11. Busquets 102