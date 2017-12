Rhian Brewster, jugador del Liverpool, denuncia sufrir insultos racistas de forma continua

Rhian Brewster es delantero en el Liverpool. Tiene 17 años y se proclamó campeón del mundo sub-17 este mismo año. Ahora, el joven ha decidido dar a conocer su situación en muchos partidos durante una entrevista en 'The Guardian'.

En ella, Brewster relata distintos episodios que ha vivido a lo largo de su corta pero intensa carrera, en la que ya es considerado una de las grandes perlas del fútbol europeo.

Contra el Spartak, el Sevilla...

El primer episodio racista que relata es el que vivió durante un partido contra el Spartak de Moscú: "Me hicieron falta, estaba en el suelo y un jugador ruso se acercó a mi cara y me dijo: 'Cómeme la p***, negrata, negro".

Esto no se quedó ahí, Brewster intentó decirle al árbitro lo que había pasado, quería que sancionase al jugador por sus palabras, pero la respuesta del colegiado fue desalentadora. "Se lo dije al árbitro y él me dijo que no podía hacer nada porque no lo había escuchado, sólo podía reportarlo", asegura.

También un jugador ucraniano le llamó 'negrata' durante el Europeo Sub-17, pero no se quedó ahí. Durante un partido contra el Sevilla de la Youth League, un jugador le volvió a llamar 'nigger', 'The N-Word' como se intenta decir en inglés para no decir esa palabra tan ofensiva.

La petición de Brewster

Se lo dijo al cuarto árbitro, señaló al jugador que le había insultado, pero el jugador del Sevilla no quiso saber nada del tema. La UEFA, que alegó no tener evidencias suficientes, no entró de oficio al respecto.

Por último, lanza un mensaje de lo que es para él y debería ser la solución: "Todo el mundo está detrás de banderas anti-racismo. Tienes anuncios en la Champions diciendo 'No al racismo' en todos los idiomas. Ídolos del fútbol toman parte, pero sigue ocurriendo, debe haber mayores castigos".