Rakitic, sobre Messi: "Está muy centrado, nunca le había visto tantas veces en el gimnasio"

Rakitic, de 29 años, manifestó que la intención del equipo azulgrana el martes en Londres es "salir a marcar un gol y a ganar", aunque alertó de que el Chelsea "no va a poner las cosas fáciles". "Sabemos que no va a ser fácil. Conozco a todos sus jugadores y sé que es un equipo muy organizado, que trabaja muy bien todos los detalles".

"Nos van a complicar muchísimo las cosas y tenemos que estar preparados", declaró Rakitic en la rueda de prensa previa al duelo, celebrada en el estadio de Stamford Bridge. "Tenemos que empezar el partido sin pensar lo que va a pasar en Barcelona. Tenemos que salir a ganar, a marcar un gol y a hacer el mejor partido posible. Sin embargo, no podemos olvidar que jugamos ante el vigente campeón de Inglaterra. Queremos ganar el encuentro sin pensar en la vuelta, y la motivación es la máxima para hacer el partido perfecto", prosiguió el internacional croata.

Preguntado sobre Lionel Messi y su 'poco acierto' ante el Chelsea -el conjunto londinense es el único al que no le ha marcado el argentino-, Rakitic dijo que el argentino está "muy centrado" y que "nunca le había visto tantas veces en el gimnasio".

"A Leo se le ve muy centrado. Trabaja muchísimo. Nunca le había visto tantas veces en el gimnasio cuidándose tanto", comentó el centrocampista, que se verá las caras con Messi en la Copa del Mundo de Rusia 2018: "En un Mundial hay que jugar contra los mejores y, para mí, será un día especial poder enfrentarme con el más grande de la historia".

Rakitic pidió también "olvidar" eliminatorias pasadas entre Chelsea y Barcelona y el 'Iniestazo', el histórico gol que anotó Andrés Iniesta en Londres que clasificó a los azulgranas para la final en 2009. "Hay que olvidar todo lo que ha pasado aquí antes y hacer nuestro mejor partido. Hablé con Andrés de ese partido, de su gol y de ese momento tan especial. Pero repito: hemos de olvidar lo que pasó anteriormente", declaró.

El jugador balcánico no ocultó su "miedo" a que Iniesta pueda dejar el Barcelona a final de temporada y dijo que, aunque es "una persona muy importante y un gran amigo", lo que quiere es que "esté contento y elija con su corazón". "Me da mucho miedo que se pueda ir a final de temporada. Es alguien muy importante, no sólo por lo que hace en el campo, sino también en el vestuario y fuera. Es una persona muy importante y un gran amigo y ojalá se quede muchos más años con nosotros. Pero lo que quiero es que esté contento y disfrutando y que elija con su corazón", subrayó. Ivan Rakitic,

Además, pidió respeto para el Real Madrid, "el favorito número uno" al título, aunque aseguró que el Barcelona es "uno de los equipos que van a pelear" por la que es "la Champions League más igualada de los últimos años".

"Hay que hablar con mucho respecto hacia el campeón, que es el Real Madrid. Es normal que sea el favorito número uno. Pero también es normal hablar del París Saint-Germain después de gastar lo que gastaron. Pero nosotros también somos favoritos, somos el Barça, uno de los equipos que van a pelear. Estamos ante la Champions League más igualada de los últimos años", concluyó el croata.