"Papá, ¿por qué te vas del Atleti?": la emotiva carta de despedida de Moyá

Moyá, que ha dejado el Atlético de Madrid para firmar por dos temporadas y media con la Real Sociedad, quiso agradecer a través de las redes sociales el apoyo recibido por la afición del Atlético de Madrid.

"Querida familia Atlética... Cuando piensas que un día así no llegará te das cuenta que es real cuando tu hija de 7 años te dice con ojos llorosos "Papá porque te vas del Atleti??" Es difícil explicarle a una niña de 7 años que a su padre o más bien a su familia se le ha presentado una oferta inesperada pero a la vez irrechazable de un gran club y que toca cambiar de aires. Un cambio que me emociona y me motiva por ser un nuevo reto y un cambio que me apena porque dejo un grupo de personas atrás que me han hecho sentir muy especial.

Quiero agradecer al Atlético de Madrid que me haya permitido la posibilidad de aprovechar esta gran oportunidad para mí a pesar del momento de la temporada en el que nos encontramos. Tengo que reconocer que tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva han entendido mi voluntad y no tengo más que palabras de agradecimiento por su ayuda para poder estar aquí.

Desde que llegué al Atlético de Madrid en 2014 me he sentido uno más de la familia rojiblanca. Orgulloso y agradecido de mis compañeros, cuerpo técnico y empleados del club porque siempre me hicieron sentir como en casa. Han sido y serán unos años inolvidables.

A la afición, gracias por su incondicional apoyo. Y no es un tópico. Me habría gustado despedirme de otra forma de ellos porque siempre me apoyaron y animaron, confío en que entiendan mi decisión, muy importante para mí y mi familia, y que sepan que nunca olvidaré su aliento incansable desde la grada.

Nada más que desear lo mejor al club, a la afición y sobretodo a mis amigos que conforman la plantilla del Atlético de Madrid y saludar a mi nueva familia futbolística, la Real Sociedad.

A todos, ahora y siempre, GRACIAS!!! Hasta siempre"