El padre de Neymar asegura que su hijo estará de baja entre seis y ocho semanas

Neymar da Silva, padre de Neymar Júnior, afirmó que el delantero del París Saint-Germain (PSG) estará entre seis y ocho semanas de baja y que aún se evalúa la posibilidad de que pase por el quirófano para corregir la fisura que sufre en el quinto metatarsiano del pie derecho.

"El PSG ya sabe que no va a contar con Neymar en los próximos partidos (...) El tratamiento va a durar entre seis y ocho semanas, independientemente de si es quirúrgico o no. Si es convencional, también va a demorar entre seis y ocho semanas", dijo Neymar da Silva en declaraciones a 'ESPN Brasil'.

Emery no le descarta

El conjunto galo informó este lunes que su máxima estrella sufre un esguince en el tobillo derecho y una fisura asociada en el quinto metatarsiano del pie, lesiones que se produjo el pasado domingo ante el Olympique de Marsella.

En las últimas horas se han sucedido las informaciones sobre la posibilidad de que Neymar dispute el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid, previsto para el próximo 6 de marzo en París. El propio técnico del PSG, Unai Emery, llegó a afirmar hoy que no descarta la presencia del brasileño en ese decisivo duelo, si bien reconoció que "no será fácil".

También desmintió que el ex jugador del Barcelona y Santos vaya a pasar por el quirófano para corregir la fisura, una posibilidad que el padre del futbolista admitió en un primer momento y luego matizó diciendo que se está estudiando.

"No es decisión suya"

"En el caso de Neymar ya es un procedimiento quirúrgico, pues la recuperación es más rápida (...). No podemos esperar. Estamos esperando al PSG a que resuelva la forma, el lugar, pero no es una decisión de Neymar, que quede claro. Las personas tienen una impresión equivocada, cometen errores y hablan cosas que no saben", subrayó Neymar da Silva.

Y añadió: "No es una decisión suya. Él no es médico, yo tampoco. Tenemos que esperar la decisión del club. El PSG está esperando el momento adecuado, está esperado la llegada del médico de la selección (Rodrigo Lasmar) para tomar esa decisión juntos. Mañana (miércoles) van a reunirse y decidir. No es Neymar el que va a decidir".