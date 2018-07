Reunión Florentino Pérez - Mendes: "Cristiano está fuera del Madrid... Hay un 0,1% de posibilidades de que se quede"

SEGÚN 'EL CHIRINGUITO'

'El Chiringuito' desvela una reunión entre Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Jorge Mendes para tratar el traspaso de Cristiano Ronaldo por la Juventus. Según Edu Aguirre, el Real Madrid no insistió en que el luso se quedara en el conjunto blanco: "Cristiano está fuera del Madrid. No quiere seguir con esta guerra [...] Tras la reunión hay un 0,1% de posibilidades de que se quede".