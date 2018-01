SEGÚN 'OK DIARIO'

Según 'OK Diario', Kepa pasó reconocimiento médico con el Real Madrid este jueves por la tarde. El portero no entrena con el Athletic de Bilbao y sigue recuperándose en Lezama. Sin embargo, Ziganda dice en rueda de prensa que "no tiene constancia" de que el meta haya pasado reconocimiento médico en Madrid. Lo vemos en Jugones.