El mensaje de Ramos antes del duelo ante el PSG: "Esto es Europa y nosotros estamos listos"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ha querido lanzar un mensaje de ánimo y arenga al madridismo antes del duelo clave ante el PSG en el Parque de los Prínicipes -en directo, este martes a las 20.00 en Antena 3 y Atresplayer-.

Una camiseta que defender, una historia que honrar. Esto es Europa y nosotros estamos listos.

A shirt to defend, a history to honour. This is Europe and we are ready.#HalaMadrid pic.twitter.com/XG5jcuQIy0