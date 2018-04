Los árbitros no se ponen de acuerdo: sin unanimidad en el penalti de Benatia a Lucas Vázquez

LA POLÉMICA NO CESA

No se habla de otra cosa en el planeta fútbol: el penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez es el tema de conversación. Árbitros españoles e internacionales como Iturralde, Andújar, Rafa Guerrero o Graham Poll han dado su opinión... y no se ponen de acuerdo sobre si hubo penalti o no. Lo único seguro es que Michael Oliver lo pitó.