Isco estalla contra los que le acusan de negarse a calentar en El Clásico: "Dejar de meter mierda"

EL MALAGUEÑO NO JUGÓ NI UN MINUTO ANTE EL BARCELONA

Isco Alarcón no jugó ni un solo minuto ante el Barcelona. La apuesta de Zidane por Kovacic, y la entrada de Nacho para cubrir el espacio de un expulsado Carvajal, le tuvieron en el banco durante 90 minutos. Al malagueño se le acusó de no querer calentar en la banda cuando salió Nacho, y él ha respondido en su Twitter: "Dejar de meter mierda, no sabía que se podían hacer cuatro cambios".