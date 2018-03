Ibrahimovic: "Me siento como Benjamin Button, nací viejo y moriré joven"

El futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic fue presentado como nuevo jugador del Galaxy de Los Ángeles y en su primera rueda de prensa subrayó su ilusión por afrontar este desafío en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos: "El 'león' está hambriento".

"Me siento entusiasmado. El 'león' está hambriento", señaló en referencia a su apodo. "Me siento joven. Ya dije en el pasado que me siento como Benjamin Button: nací viejo y moriré joven", afirmó el jugador, que llega a Los Ángeles tras desvincularse el pasado 22 de marzo del Manchester United.

"No es preocupéis por mi edad. Sé que tengo 37 años. Cuando llegué a Inglaterra todos me dijeron que era viejo y que iba en silla de ruedas. Después de tres meses, conquisté Inglaterra", afirmó.

Ibrahimovic compareció en el StubHub Center de Carson, situado al sur de Los Ángeles, tras completar su primer entrenamiento a las órdenes del entrenador del Galaxy, Sigi Schmid. "Solo quiero salir ahí fuera y oler la hierba, tocar el balón. Cuando acabamos el entrenamiento, quería continuar e incluso le pedí al entrenador que me dejara hacer unos disparos más", contó.

La presentación del sueco con su nuevo equipo tuvo lugar un día antes de que el Galaxy se enfrente a Los Angeles Football Club en el derbi de la ciudad californiana, un encuentro para el que Ibra dijo estar disponible y con "mucha adrenalina". "Me siento como un niño al que le das un caramelo por primera vez y luego va persiguiendo caramelos. Ese soy yo ahora mismo persiguiendo el balón", describió.

Tras varios años de rumores acerca de la incorporación de Ibrahimovic a la MLS, el jugador dijo que su fichaje por el Galaxy pudo haberse cerrado antes. "Se suponía que iba a suceder antes de Manchester United (a donde llegó en 2016 procedente del PSG). Mi cabeza estaba aquí, quería venir aquí. Y no sucedió, está bien (...). Pero el destino dijo que vendría aquí. Los Ángeles llamó y yo respondí", indicó.

Por otro lado, Ibrahimovic dijo que si no gana se siente como un fracasado, y aclaró que en el Galaxy será igual: "He venido a ganar, estoy muy seguro de que ganaré y sé que ganaré".

Acerca de la competitividad de la MLS, el sueco opinó que está creciendo rápido y que es cuestión de tiempo que alcance el nivel de las ligas europeas.

Y sobre su hipotética participación en el Mundial de Rusia 2018, Ibrahimovic esquivó las preguntas de la prensa y no respondió de manera clara. "Dejadme primero disfrutar aquí", apuntó con ironía al aclarar que su principal foco ahora es el Galaxy. "Lo dije antes, nadie necesita llamar a nadie: si quiero ir, estaré ahí", expresó el jugador, que se retiró de la selección sueca tras la Eurocopa de 2016 en Francia, pero recientemente se ha especulado con su vuelta al combinado nacional.