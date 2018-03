Higuaín, sobre los 'memes': "Si la gente pierde el tiempo conmigo es porque soy importante"

Gonzalo Higuaín, decisivo en el pase a cuartos en la Champions League de la Juventus con su gol al Tottenham en Wembley, habló del triunfo de su equipo.

El argentino habló sobre las críticas y los 'memes' en Fox Sports: "Hay cosas muchísimo más importantes en la vida que un meme. El que me conoce sabe que hay cosas más importante para mí. Si la gente está perdiendo el tiempo de su vida en mí, quiere decir que soy importante. Sí le doy bola a la crítica constructiva pero no a la destructiva. Los que dicen algo para sumar, los escucho. Los otros, como entran, salen- Es lindo que compañeros y amigos te reconozcan. Espero disfrutar de esta convocatoria. Mi sueño era jugar al fútbol, después un Mundial o en los mejores equipos del mundo haciendo goles. Eso lo fui cumpliendo. Después, el que quiera decir que eres malo por esto o eres bueno por lo otro, no pasa nada. Yo siempre digo que me quedo con el que me quiera de verdad, con las críticas constructivas. Las destructivas me entran por un oído y me salen por el otro".

"Logar la clasificación en un estadio tan mítico como Wembley, perdiendo y remontando es para estar orgulloso de este equipo", dijo el 'Pipita' sobre el pase de la Juventus.