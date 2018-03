Griezmann: "Me he podido equivocar en mandar callar a la afición"

"Hay que disfrutar. Estoy intentando dar alegría a la gente. Me he podido equivocar, pero en el campo no me he equivocado nunca. Estoy contento y vamos a seguir así", dijo el jugador.

Al ser preguntado en qué se había equivocado, Griezmann manifestó: "En todo lo que he podido decir y en mandar callar a la afición, pero ojalá tenga su cariño hasta el final. Eran momentos del partido en los que pensaba que lo mejor era tener el balón. Ahora estamos disfrutando todos".

Sobre el partido y sus cuatro goles, confesó que está muy contento por su rendimiento, pero que lo "más importante son los tres puntos". "Nos quedan doce partidos y vamos a intentar ganar todos y veremos hasta dónde podemos llegar. Ahora vamos a Barcelona a intentar hacer algo bonito allí".